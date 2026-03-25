Die Gewandmeisterin des Pfalztheaters, Verena Zoege von Manteuffel, widmet sich auch der bildenden Kunst. Jetzt ist ihr „Tanz auf das Papier“ zu sehen.

Ihren Namen kennen Lauterer Theatergänger. Ihre bildende Kunst dagegen kaum jemand. Jetzt präsentiert Gewandmeisterin Verena Zoege von Manteuffel „Tanz auf das Papier“ im Café Krummel.

Wer kennt das nicht, irgendwo gedankenverloren zu sitzen und nur das zu sehen, was direkt ins Auge fällt? So ein Irgendwo kann auch ein vertrautes Café sein. Etwa das Krummel in der Lauterer Gasstraße. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Und dann einfach die Augen an den Wänden entlang schweifen lassen. Es kann passieren, in Bilder versunken tanzen zu können. Gedanklich. Bildlich. Ja sogar musikalisch.

Anatomie der Bewegung

Denn Verena Zoege von Manteuffel zeigt dort auf acht Blättern tanzende Körper. Oder besser gesagt: die Anatomie des Bewegens, Gestik aus Bewegungsabläufen und bar jedweder Kulisse oder Requisite. Sie pflegt ein visuelles Wahrnehmen von Rhythmik zu imaginären Klängen. Mal in Schwarz mit Kohlestift auf weißem Papier, mal in Weiß mit Pastellkreide auf Schwarz. Oder farbig sowie in experimentell aufgelöster Anatomie der Konturen.

Eine lebhafte Buntheit entsteht. Sie wirkt wie ein fröhliches Spiel und ist so sensibel wie Poesie. Der spontane Gedanke, hier Szenen einer Pfalztheateraufführung vor sich zu haben, trifft nicht zu. Vielmehr entstand die Szenerie, so erzählt Zoege von Manteuffel, im Herbst 2025 während einer künstlerischen Weiterbildung in der Europäischen Kunstakademie in Trier.

Wie eine lebhafte Farbigkeit entsteht

Sie schwärmt, wie bereichernd diese „Zeit der Konzentration“ gewesen sei: „Ich habe über mich selbst gestaunt, wie da mehr und mehr Energie aufs Papier floss“. Kein Wunder, ist doch nach der Malerei der Tanz die zweitliebste Passion der Endfünfzigerin. Überhaupt kommt bei ihr stets „Schönheit“ vor, sie sei so wichtig im ästhetischen Sinn wie auch als Welt der Farben und Formen, als Mensch und Teil der Natur.

Als Kind fand die Stelzenbergerin die Bilder ihres Großvaters und begann sie abzumalen. Daraus erwuchs ihr Wunsch, Kunst zu studieren. Doch die Eltern mahnten „etwas Vernünftiges“ an. So wurde sie Gewandmeisterin mit ausreichend Spielraum für Kreatives.

Ihrer Neigung zur Kunst blieb und bleibt Verena Zoege von Manteuffel treu: eine erste Ausstellung im Jahr 2017, erste Teilnahme an den Offenen Ateliers ’19, jetzt die Schau im Programm „K2 go out“ zum Motto „Kunst im Krummel“. Die Kabinett-Betreiber Klaus M. Hartmann und Harald Michel wollen damit Künstler begleiten, „die sich entdecken und der Öffentlichkeit stellen“.

Info

Die Ausstellung von Verena Zoege von Manteuffel ist bis Ende August im Kaiserslauterer Café Krummel, Gasstraße 37, zu sehen.