Der Ausbau der Kurfürstenstraße im Stadtteil Ramstein wird Mitte August begonnen. Sie wird dafür gesperrt, sagte Ralf Hechler, Bürgermeister der Stadt Ramstein-Miesenbach, in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Rat erteilte der Firma MHB Bau in Hauptstuhl den Auftrag für die Tief- und Straßenbauarbeiten zum Angebotspreis von rund 604.250 Euro. Insgesamt wird die Maßnahme 750.000 Euro kosten. Die in der Bevölkerung als „Rodelbahn“ bekannte Strecke sei die letzte der Straßen im Fünf-Jahresprogramm, die jetzt gemacht werde. Der Ausbau werde durch wiederkehrende Beiträge finanziert.