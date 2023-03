Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Dansenberg kann sich nach der Niederlage im Verfolger-Duell bei der SG Leutershausen nicht mehr aus eigener Kraft für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga qualifizieren. Im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen II muss am Samstag (20 Uhr) in eigener Halle ein Sieg her, wenn der Traum vom Aufstieg nicht vorzeitig platzen soll.

Aktuell grüßen die Schwarz-Weißen von Rang drei, der am Ende der regulären Saison zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen würde. Der Blick auf die Tabelle ist jedoch