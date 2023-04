Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rheinland-Pfalz gibt’s keine funktionierenden Bunker mehr. Für die RHEINPFALZ hat die Stadtverwaltung ihre Archive und Karten durchforstet – die offenbar letzte amtliche Zusammenstellung von Bunkeranlagen datiert auf September 1984. Eine Spurensuche.

Putins Angriffskrieg auf die Ukraine hat das Thema Krieg auf einen Schlag ganz nah an Deutschland geholt. Und gerade in der Westpfalz mit der Airbase bei Ramstein und den US-Kasernen in Kaiserslautern