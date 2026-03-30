Die Deutsche Bahn nutzt die Osterferien für Bauarbeiten an verschiedenen Strecken rund um Kaiserslautern. Die Folge sind Zugausfälle, auch beim FCK-Spiel gegen Düsseldorf.

Wo wird gearbeitet?

Wie der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV) mitteilt, plant die DB Infrago zwischen Donnerstag, 2. April, und Sonntag, 12. April, Arbeiten an gleich mehreren Strecken rund um Kaiserslautern. Damit einhergehen mehrfach Sperrungen der Bahnstrecke von Ludwigshafen über Kaiserslautern nach Homburg. Gearbeitet wird außerdem an der Strecke zwischen Kaiserslautern und Bingen. Dort stehen Gleisarbeiten im Bahnhof Bad Münster am Stein an, weswegen Züge den Bahnsteig nicht anfahren können. Zwischen Kaiserslautern und Enkenbach stehen zudem Gleisbauarbeiten an.

Was bedeutet das für den Zugverkehr?

„Die Einrichtung einer Vielzahl einzelner Baustellen durch die DB Infrago führt in den Osterferien vor allem zwischen Homburg und Ludwigshafen zu Zugausfällen, Verspätungen und Ersatzverkehren mit Bussen“, heißt es in einer Mitteilung des ZÖPNV. So entfallen laut Bahnhomepage beispielsweise verschiedene Züge der Linien RE1, S1 und S2 zwischen Kaiserslautern und Neustadt sowie der Linie RB70 zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken. Erste Ausfälle und Busverkehre gibt es am Donnerstag, 2. April. Die größten Auswirkungen werden laut Verband die Sperrungen zwischen Neustadt und Kaiserslautern im Zeitraum von Karsamstag, 4. April, bis Ostermontag, 7. April haben. „In diesem Zeitraum verkehrt kein Zug durch den Pfälzerwald“, so der ZÖPNV.

Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Bingen kommt es ebenfalls zu Behinderungen und Zugausfällen. Davon betroffen ist auch die durch den Donnersbergkreis führende Alsenzbahn. Wegen der Arbeiten im Bahnhof Bad Münster am Stein entfallen die Regionalbahnen der Linie RB65 auf dem Streckenabschnitt Alsenz – Bad Kreuznach. Dort wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Letzte Abfahrt ist um 19.30 Uhr von Bad Kreuznach nach Alsenz beziehungsweise um 20.08 Uhr von Alsenz in Richtung Bad Kreuznach. Im Spätverkehr ab 20.30 Uhr, wenn die Arbeiten im Bahnhof Bad Münster ruhen, fahren die Züge auch zwischen Alsenz und Bad Kreuznach – allerdings nicht auf dem Abschnitt zwischen Enkenbach und Kaiserslautern Hauptbahnhof. Auf dieser Strecke entfallen die Regionalbahnen ab 20.30 Uhr wegen den Gleisarbeiten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Von den Arbeiten rund um Kaiserslautern wird auch der Schienenverkehr ins Lautertal sowie nach Pirmasens und Kusel indirekt betroffen sein, weil zu einzelnen Zeiten die Ein- und Ausfahrt in den Hauptbahnhof Kaiserslautern nicht möglich sein wird.

Wo erfahren Reisende mehr über Ausfälle und Ersatzfahrpläne?

„Wegen der ständig wechselnden Bauzustände ist es auch kaum möglich, einen systematischen Ersatzfahrplan mit Bussen zu entwickeln“, teilt der ZÖPNV mit. Es wurde versucht, „auch am späten Abend die Fahrmöglichkeiten so zu gestalten, dass Reisende trotz der starken Eingriffe ans Ziel gelangen können“, heißt es weiter. „Eine Bündelung von Baustellen ist zwar grundsätzlich gut“, sagt Fritz Engbarth, der stellvertretende Verbandsdirektor, in diesem Fall habe man es von Bahnseite aber übertrieben. Die Ersatzfahrpläne werden derzeit in die Online-Auskunftssysteme integriert, so dass sich die Fahrmöglichkeiten auf den Internetplattformen www.bahn.de/aktuell, www.vrn.de, www.vlexx.de (für Ausfälle der Alsenzbahn) und damit auch über entsprechende Apps wie DB-Navigator abrufen lassen sollten, so der ZÖPNV. Laut Bahn soll das bis 1. April umgesetzt sein. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzverkehren mit Bussen nicht möglich.

Was bedeutet das für das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Düsseldorf am 4. April (Anpfiff 13 Uhr)?

Der ZÖPNV rät Fußball-Fans auf den von den Bauarbeiten betroffenen Strecken nicht mit dem Zug anzureisen. Denn für das Spiel könnten keine ausreichenden Kapazitäten im Ersatzbus-Verkehr bereitgestellt werden. Der Zugverkehr zwischen Neustadt und Kaiserslautern ist an diesem Tag eingestellt, auch aus Richtung Homburg fallen Züge aus. Die Anreise aus Bingen beziehungsweise Bad Kreuznach ist wegen des Schienenersatzverkehrs zwischen Bad Kreuznach und Alsenz eingeschränkt.

Für Fahrten aus dem Lautertal, aus Richtung Pirmasens und Kusel steht der Bahnverkehr allerdings zur Verfügung, so der Zweckverband. Dort werden einzelne Züge verstärkt. Auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Kusel werden zwei zusätzliche Zugverbindungen angeboten: Die RB 12863 (Abfahrt um 9.20 Uhr ab Kusel) fährt ab Landstuhl ohne Halt weiter bis Kaiserslautern. Ab Kaiserslautern fährt um 16.40 Uhr eine Bahn ohne Halt bis Landstuhl und von dort weiter nach Kusel mit allen Unterwegshalten.

Wann ist mit einem Ende der Beeinträchtigungen zu rechnen?

Die Dauer der Baumaßnahmen gibt die Deutsche Bahn mit 4. bis 12. April. Insbesondere auf der Strecke Ludwigshafen über Kaiserslautern nach Homburg werden sich die Beeinträchtigungen für die Reisenden nach den bisherigen Planungen der Bahn aber nach dem 10. April deutlich reduzieren.