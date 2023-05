Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den Notfall gerüstet: Seit sich Omikron auch bei uns immer stärker ausbreitet, sind Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr und Energieversorger in Hab-Acht-Stellung, um einsatzbereit zu bleiben. Direkt an der Corona-Front stehen Ärzte: Trotz teils sehr ausgeklügelter Schutzmaßnahmen schließt keine Praxis eine vorübergehende Schließung aus.

Masken, Desinfektion, Entzerrung und räumliche Trennung von Patienten so gut es geht: All diese Maßnahmen sind in den Arztpraxen seit Beginn der Pandemie gang und