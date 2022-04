Eine Apotheke in Queidersbach ist am Montag erneut überfallen worden. Ein Mann betrat gegen 13.45 Uhr den Verkaufsraum in der Hauptstraße, zeigte einer Mitarbeiterin ein Messer und forderte Bargeld, berichtet die Polizei. Mit der Beute verließ er die Apotheke und lief in Richtung Kirchstraße. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am 17. Februar. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 60 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht, helle Augen, kurze helle/graue Haare. Beim Überfall trug er eine medizinische Maske und hatte eine Basecap auf. Zeugen, denen der Räuber aufgefallen ist, oder die gesehen haben, wohin er lief und welches Fahrzeug er benutzte, bittet die Polizei, sich umgehend unter Telefon 0631 3692620 bei ihr zu melden.