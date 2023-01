Rund um den Jahreswechsel ist die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz angestiegen. Auch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern stieg die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Menschen leicht an. Dagegen gibt es in der Westpfalz sowie in Stadt und Landkreis viele zu besetzende Stellen.

Für den Anstieg sind nach Angaben der Agentur für Arbeit unter anderem ausgelaufene Arbeitsverträge zum Jahresende verantwortlich. Dazu meldeten sich Männer und Frauen aus saisonabhängigen Berufen im Land-, Forst- und Gartenbau sowie aus der Baubranche arbeitslos.

In der Westpfalz sind knapp 17.000 Menschen arbeitslos gemeldet

Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens und Jobcenter zählten Mitte Januar in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie in den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie Donnersbergkreis 16.634 Arbeitslose, 803 (5,1 Prozent) mehr als im Dezember und 240 (1,5 Prozent) mehr als im Januar 2022.

„Auch mit dem Anstieg zeigte sich der Arbeitsmarkt unverändert stabil. Beim Vergleich mit der Vorjahreszahl ist zu beachten, dass derzeit rund 1000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen als arbeitslos gezählt werden“, sagt Peter Weißler, der Leiter der westpfälzischen Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei sechs Prozent. Sie ist gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte und gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 Prozentpunkt gestiegen.

Agenturchef Weißler: 6700 offene Stellen bieten Chancen

„Die mehr als 6700 offenen Stellen in der Westpfalz versprechen eine weiterhin positive Entwicklung in sämtlichen Branchen und bieten Chancen für die Menschen, die aktuell auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind“, sagt Weißler.

In Kaiserslautern waren im Januar 4288 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 167 (4,1 Prozent) mehr als im Dezember und 182 (4,1 Prozent) weniger als im Januar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 7,6 Prozent im Dezember auf nun 7,9 Prozent gestiegen. Sie lag damit 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitgeber in der Stadt melden 341 zu besetzende Stellen, 197 weniger als im Dezember und 27 mehr als im Januar 2022. In der Stadt gibt es 2206 offene Stellen.

Im Landkreis Kaiserslautern waren im Januar 2873 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 95 (3,4 Prozent) mehr als im Dezember und 159 (5,9 Prozent) mehr als im Januar 2022. Die Arbeitslosenquote ist von fünf Prozent im Dezember auf 5,1 Prozent gestiegen. Sie lag um 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Die Arbeitgeber melden 120 zu besetzende Stellen, 17 weniger als im Dezember und 14 weniger als im Januar des vergangenen Jahres. Im Landkreis gibt es laut Agentur für Arbeit 1215 offene Stellen.