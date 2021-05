Anja Matthieu war mutig. „Ich habe lange hin und her überlegt, habe mich mit meiner Familie und mit Freunden beraten.“ Danach hat sie den Schritt gewagt. Vor knapp einem Monat, am 9. Oktober, hat sie in der Kerststraße 7 ihr eigenes Geschäft eröffnet.

„Party Balloon“ hat sie es genannt. Wie der Firmenname bereits verrät, besteht ihr Sortiment aus Luftballons, Dekoartikel und auch aus Grußkarten für die unterschiedlichsten Anlässe. Eigentlich nichts Besonderes, wäre da nicht die Vorgeschichte zur Neueröffnung des Ladens in der Fußgängerzone.

Anja Matthieu ist der Verkauf von Luftballons nicht fremd. Seit Dezember 2017 war sie im Untergeschoß der Mall „K in Lautern“ Marktleiterin einer Filiale „Party Balloon House“, der gleichnamigen Handelskette mit Sitz in Köln. Sie habe in der Mall eine schöne Zeit gehabt, aber nur wenige Kunden. Ein Grund, warum der Laden geschlossen worden sei. So wie ihrer Filiale gehe es auch anderen in dem Einkaufszentrum. „Es fehlen die Kunden und die Mieten sind zu teuer.“ Für ihr Geschäft in der Kerststraße mit einer Ladenfläche von 110 Quadratmeter zahlt sie nur ein Drittel der Miete des Verkaufsraums in der Mall. „Hier habe ich Tageslicht, Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr und eine ganz andere Kundenfrequenz“, freut sich Anja Matthieu über ihren Entschluss, ein eigenes Geschäft zu eröffnen.

„Natürlich mit dem Einverständnis der Geschäftsleitung von „Party Balloon House“ in Köln. Sie habe sich das genau überlegt, sagt die gelernte Verkäuferin, die zuvor 20 Jahre lang beim Spielwarenhändler Toys „R“ Us beschäftigt war. Im Übrigen habe sie in den drei Jahren als Filialleiterin bei „Party Balloon House“ alles gelernt, was sie zum Führen eines Geschäfts in der Branche wissen muss. Die beiden Verkäuferinnen aus dem Laden in der Mall hat sie als Aushilfen übernommen. „Das war mir wichtig.“ Übernommen hat Anja Matthieu auch die komplette Ladenausstattung samt dem Warenbestand. „Es war ein Akt, bei dem mich meine Familie und meine Freunde über neun Tage kräftig unterstützt haben. Und das in einer für uns alle schwierigen Zeit“, erinnert sie an Corona.