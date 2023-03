Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er war wieder da. Und er war gut, so wie immer. Nein, Korrektur: Er war sogar noch besser: Andreas Kümmert, Gitarrist, Komponist und – das vor allem – Sänger mit der bärenstarken Stimme faszinierte am Donnerstagabend, diesmal im voll besetzten Kulturgarten der Kammgarn, einmal mehr im Kulturzentrum sein begeistertes Publikum.

Er tat das nicht allein. An seiner Seite agierte der in Sachen Spielfertigkeit und Ausdruck mindestens ebenbürtige Gitarrist Stefan Kahne in einer Art und Weise, die dem schnöden Begriff