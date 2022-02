An zwei Wochenenden im März erneuert die Autobahn GmbH die Fahrbahn am Autobahndreieck A6/A63. Verkehrsteilnehmer müssen in diesen Zeiten mit Umleitungen rechnen.

Los geht es laut Niederlassung West der Autobahn GmbH am Freitagabend, 4. März, 19 Uhr. Bis einschließlich Sonntag, 6. März, 16 Uhr, wird der Zubringer von der A 6 zur A 63 in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert, für das Centrum Kaiserslautern mit „U1“, für die Weiterfahrt in Richtung Mainz über die Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum mit „U2“. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, erstrecken sich die zu sanierenden Flächen über beide Fahrstreifen. Den Verkehr seitlich an den Arbeitsstellen vorbeizuführen, sei daher nicht möglich.

Gegenrichtung am folgenden Wochenende

Von Freitag, 11. März, 19 Uhr, bis Sonntag, 13. März, 16 Uhr, sind Fahrbahninstandsetzungen auf der A63 zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern, in Fahrtrichtung Saarbrücken, geplant. Auch hier ist keine Teilsperrung möglich, die Verkehrsteilnehmer werden an der Anschlussstelle Sembach abgeleitet und über die „U41“ in Richtung Kaiserslautern geführt.

Laut Autobahn GmbH wird eine Fahrbahnfläche von insgesamt 10.000 Quadratmetern erneuert.