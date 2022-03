Der nächste Hilfstransport mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten, sauberen Decken und Schlafsäcken über Wiesbach nach Bad Grund und dann gemeinsam an die polnisch/ukrainische Grenze der „Deutschen Humanitären Stiftung“ startet am Wochenende, teilt Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler mit. Daher werde am Samstag, 19. März, von 13 bis 15 Uhr an der Reichswaldsporthalle (Busbahnhof) in Ramstein gesammelt. Der neubeschriftete Lastwagen ist in dieser Zeit vor Ort. Folgende Hilfsgüter werden gesammelt: Lebensmittel aller Art, die mindestens noch zwei Monate haltbar und originalverpackt sind, Babynahrung, Süßigkeiten, Kekse, Lutscher, kleine saubere Stofftiere, saubere und nicht beschädigte Decken und Schlafsäcke. Winterjacken für Kinder und kleine Erwachsenengrößen werden ebenfalls benötigt. Außerdem sind Verbandsmaterial und nicht angebrochene Medikamente (mindestens zwei Monate haltbar) gefragt.