Von Freitagabend, 18 Uhr, bis Sonntag, etwa 15 Uhr, wird die Autobahn A63 in Richtung Kaiserslautern zwischen Abfahrt Sembach und Autobahndreieck Kaiserslautern gesperrt. Das teilt die für die Strecke zuständige Autobahn-Gesellschaft des Bundes mit. Auf besagtem Teilabschnitt der A63 wird die Fahrbahn saniert: Ein Teil des Asphaltbelags wird abgefräst, danach wird eine neue Decke aufgebracht und die Fahrbahn dann im Anschluss neu markiert. Voraussetzung für die umfangreichen Arbeiten sind laut Gesellschaft gute Witterungsverhältnisse. Die Autobahn wird in Fahrtrichtung Kaiserslautern/ Saarbrücken voll gesperrt, die Arbeiten erstrecken sich über beide Fahrstreifen, so dass es nicht möglich ist, den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeizuführen, schreibt die Autobahn-Gesellschaft. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung, von Kaiserslautern in Richtung Mainz, ist von der Sperrung nicht betroffen. Für den Zeitraum der Sperrung wird der Verkehr nach Kaiserslautern und nach Saarbrücken über die Umleitung U48 ab der Abfahrt Sembach über Mehlingen zur Autobahnauffahrt Kaiserslautern-Centrum geleitet.