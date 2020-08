Die Polizei Landstuhl hat am Montagvormittag einen Mann vorläufig festgenommen, der drohte, einen nahen Angehörigen zu erstechen. Außerdem bedrohte er am Bahnhof mehrere Fahrgäste mit einem Messer, teilt die Inspektion Landstuhl mit. Die Einsatzkräfte überwältigten den 38-Jährigen unter Einsatz eines Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes, umgangssprachlich Taser genannt. Bei dem Beschuldigten, der sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurden Betäubungsmittel gefunden. Außerdem entdeckten die Beamten in der Nähe des Tatorts ein Messer. Da der 38-Jährige sich beim Sturz Schürfwunden zugezogen hatte, wurde er ärztlich versorgt. Danach brachte ihn die Polizei in eine Klinik.