Zum siebten Mal organisiert der Kulturverein Kappeln eine Kunstausstellung in den Scheunen eines alten Anwesens nahe der Kirche. Sieben Kunstschaffende machen mit am Sonntag, 4. September von 11 bis 18 Uhr.

„Die alten Mauern bilden ein besonderes Ambiente für die ausgestellten Werke von Künstlern aus der Region“, hebt der Kulturverein in seiner Ankündigung hervor. Bei der siebten Auflage der Veranstaltung sind auch sieben Künstlerinnen und Künstler dabei: Carmen Kroese aus Idar-Oberstein will mit abstrahiert gemalten Menschen und Tieren zum Nachdenken anregen. Edith Breiling aus Birkenfeld steht für die abstrakte Malerei, die die Wirkung der Farben in den Mittelpunkt rückt. Diana Machhamer aus Erdesbach, gelernte Steinbildhauerin, zeigt Skulpturen aus Sandstein. Vorrangig Fotografien stellt Roger Graff aus dem Altenglaner Ortsteil Mühlbach aus, der seine Kunst als „modern Art of Therapy“ bezeichnet.

Außerdem machen mit Gunter Weber aus Altenglan mit „Tonskulpturen unter Ausnutzung der vier Elemente“, Alexander Traub aus Bann mit Landschaftsausschnitten und Stadtansichten in Aquarell sowie Carmen Helfenstein aus Fockenberg-Limbach, die Bleistiftzeichnungen und Skizzen mitbringt.

Das Bläserquartett „Querblechein“ unterhält die Besucher, außerdem bieten die Veranstalter in der gemütlichen Atmosphäre des alten Gebäudes Wein und kulinarische Leckereien.

Gleichzeitig ist der Tag als Oldtimer-Treff gedacht: Wer mit einem Oldtimer anreist, kann auf einem gesonderten Parkplatz parken.