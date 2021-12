Die städtischen Wertstoffhöfe haben zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet, am 5. Januar wird’s eine Sonderleerung der Müllabfuhr geben, und die neuen Abfallkalender werden ab kommender Woche in der Stadt verteilt.

Am 24. und 31. Dezember sind die städtischen Wertstoffhöfe in der Daennerstraße 17 und Siegelbacher Straße 187 geschlossen. Laut Verwaltung nimmt der Wertstoffhof in der Pfaffstraße 3 an diesen Tagen von 8 bis 14 Uhr Abfälle entgegen. Vom 27. bis 30. Dezember haben alle drei Wertstoffhöfe zu den regulären Zeiten geöffnet.

Darüber hinaus wird sich mit Jahresbeginn in einzelnen Straßen im Stadtgebiet der Abfuhrtag für die Restabfallbehälter ändern. Um bis zum ersten Sammeltermin im neuen Jahr ein verlängertes Abfuhrintervall zu vermeiden, führt die Stadtbildpflege in einigen Stadtteilen am 5. Januar eine Sonderleerung durch. Dies betrifft etwa 50 Straßen im Bereich Eselsfürth, PRE-Park und in der Innenstadt.

Alle Abfuhrtermine können dem Abfallkalender 2022 entnommen werden. Der wird vom 20. bis 24. Dezember an alle Haushalte und Gewerbebetriebe verteilt. Außerdem sind die Termine unter www.stadtbildpflege-kl.de und in der Stadtbildpflege-App abrufbar. Die App kann kostenfrei im App-Store und im Google Play-Store heruntergeladen werden.

Wer keinen Kalender erhält, kann diesen ab dem 27. Dezember unter der Telefonnummer 0631 365-3850 nachfordern. Ab diesem Zeitpunkt liegen die Abfallratgeber auch kostenfrei zur Mitnahme in den städtischen Wertstoffhöfen, im Bürgercenter des Rathauses und bei den Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) in der Bismarckstraße 14 aus. Die Din-A5-Broschüre enthält außerdem viele Informationen zur Abfallentsorgung in Kaiserslautern. Zu erfahren sind hier unter anderem die aktualisierten Abfuhrtermine für Restabfall, Bioabfall, Altpapier und die Gelben Säcke/Gelben Tonnen.