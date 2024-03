Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn in einem Konzert mehrere Bands hintereinander auftreten, dann ist meistens von Auftritt zu Auftritt eine Steigerung in der Stimmung zu bemerken. Beim „No Music in K-Town“-Dreifachkonzert im Cotton Club der Kammgarn am Freitagabend war davon allerdings nicht viel zu bemerken.

Bei diesem Konzert waren nämlich alle drei auftretenden Bands etwa gleichermaßen stark, die Stimmung durchweg gut, das ganze Konzert von Anfang bis zum Ende für alle Beteiligten eine gute