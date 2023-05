Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Begegnung am Mittwochabend in der Allianz Arena in München wird er sich nicht entgehen lassen: Da er ungarische Wurzeln hat, wird sich Alexander Pongracz das Spiel der Nationalmannschaften von Deutschland und Ungarn schon etwas genauer anschauen.

„Natürlich hab’ ich die bisherigen Begegnungen gesehen.“ Wahrgenommen hat er, wie die deutsche Elf bei ihrem letzten Spiel gegen Portugal viele Herzen der Deutschen gewonnen hat. Die Magyaren