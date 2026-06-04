Chöre und Instrumentalensembles des ASG stellten bei zwei ausverkauften Konzerten in der Fruchthalle ihr Können unter Beweis. Dafür gab es reichlich Applaus.

Das Vororchester des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) unter Leitung von Johannes Pardall und Markus Munzinger zeigte unter anderem mit „In der Halle des Bergkönigs“ von Edvard Grieg große Spielfreude und Bühnenpräsenz. Gleiches galt für den Unterstufenchor unter Leitung von Simone Buch, der mit einem rockigen Medley aus dem Film „Sing“ das Publikum zum Mitklatschen animierte. Das Symphonieorchester unter Leitung von Christiane Franz präsentierte die Ouvertüre zu „Romeo und Julia“ von Peter Tschaikowsky mit viel Gefühl und überzeugte mit Filmmusik zu „How to train your Dragon“ von John Powell. Mit fetzigen und beschwingten Jazzstücken wie etwa „Mercy, Mercy, Mercy“ von Josef Zawinul oder „Send in the Clowns“ von Stephen Sondheim sorgten Combo und Big Band unter Leitung von Harry Geib für beste Stimmung. Sängerin Adriana Moreno Heise aus der zwölften Jahrgangsstufe tat sich neben anderen Schülerinnen und Schülern als Solistin hervor.

Der Kammerchor unter der Leitung von Christoph Schuster präsentierte ein Spiritual und den amerikanischen Song „Shenandoah“, während der Große Chor unter Leitung von Christoph Schuster und Peter Leister mit Songs aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ für Begeisterung sorgte. Insgesamt standen laut Schule rund 300 Schülerinnen und Schüler bei den Konzerten auf der Bühne.