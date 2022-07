Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Und welchen Beitrag kann die Mobilitätswende beim Klimaschutz leisten? Diesen und weiteren Fragen geht ein Aktionstag für alternative Mobilität auf den Grund, der am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Gelände des Bremerhofes stattfindet.

Dabei handelt es sich nicht, wie man zuerst vermuten könnte, um eine reine Produktschau moderner E-Autos und E-Bikes. Die werden zwar auch gezeigt und können Probe gefahren werden, aber der Ansatz ist umfassender. So sollen die Themen Car-Sharing, Leasingräder, Photovoltaik und staatliche Förderungen ebenfalls einen breiten Raum einnehmen.

Mehrere lokale Fahrradhändler sind vor Ort und bieten neben der Beratung über die richtige Ausrüstung auch Sicherheitschecks an. Zudem können Besucher Radwegemängel in Kaiserslautern melden. Diese Daten werden erfasst, aufbereitet und der Stadt zur Verfügung gestellt. Ein Unterhaltungs- und Kinderprogramm wird ebenso geboten wie ein gastronomisches Angebot. Veranstaltet wird der Aktionstag zur alternativen Mobilität von Motiv, einem regionalen Bildungsträger mit Sitz in der Merkurstraße, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds (ESF).

Übrigens: Die Veranstalter bieten von Enkenbach-Alsenborn, Otterbach und Johanniskreuz geführte Radtouren zum Bremerhof an. Die genauen Touren sowie weitere Informationen zum Aktionstag finden sich auf der Internetseite www.motiv-kl.de.