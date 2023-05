Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch ist bei der Deutschen Classic-Union (DCU) der Kegler alles in der Schwebe. Nach dem erfolgreichen Einspruch gegen das Einfrieren der Tabelle ohne Auf- und Abstieg durch den abrupten Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie fällt die Entscheidung darüber, wie es in der Saison 2020/21 weitergeht, am 27. Juni bei der DCU-Konferenz.

Bei den Kegelfreunden Sembach dagegen wird schon eifrig für die hoffentlich im September beginnende Saison geplant. Beim im Februar 1970 gegründeten Verein haben die Verantwortlichen die Aktion