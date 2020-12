Alarm hat es am Samstagvormittag für die Kaiserslautern Military Community (KMC) gegeben. Die Alarmierung stellte sich erst nach einiger Zeit als Übung heraus. Zunächst war man von einem Ernstfall ausgegangen. Die Air Base Ramstein unterrichtete am Samstag auf Facebook darüber, dass es sich bei der Auslösung der Alarmsirenen zunächst nicht um eine Übung gehandelt habe. Am Gefechtsstand der Air Base Ramstein wurde demnach über ein amerikanisch-deutsches Alarmierungssystem über einen realen Raketenstart im europäischen Raum informiert. Der Gefechtsstand habe das vorgeschriebene Verfahren befolgt und die Militärangehörigen in der Militärgemeinde Kaiserslautern über Lautsprecherdurchsagen informiert. Erst in der Folge habe sich herausgestellt, dass der Raketenstart Teil einer Übung gewesen sei und somit keine Bedrohung für die Kaiserslautern Military Community bestanden habe.