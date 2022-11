Die Polizeiseelsorge und das Polizeipräsidium Westpfalz laden zum Adventskonzert ein. Nach pandemiebedingter Pause gastiert das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz nun wieder in Kaiserslautern. Das Konzert findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr, in der Gelöbniskirche Maria Schutz statt.

Das Polizeipräsidium Westpfalz und die Ökumenische Polizeiseelsorge der Pfalz veranstalten zum achten Mal ihr Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz in der Barbarossastadt. „Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern mit diesem Adventskonzert Gelegenheit bieten, in dieser unruhigen Zeit im Ambiente der Wallfahrts- und Gelöbniskirche eine ruhige und besinnliche Stunde zu genießen“, sagt Polizeipräsident Michael Denne.

Das Adventskonzert ist mittlerweile zum festen Bestandteil im Kaiserslauterner Veranstaltungskalender geworden und erfreut sich stets einer großen Resonanz. Laut Ankündigung zeigen die Stücke den Facettenreichtum des Orchesters „und werden den sakralen Kirchenraum in besonderer Weise zum Klingen bringen“. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Spenden gehen an die Ökumenische Polizeiseelsorge

1953 als „Polizei-Musikkorps“ gegründet, ist das Orchester heute Teil der Bereitschaftspolizei des Landes Rheinland-Pfalz und steht seit 2014 unter der Leitung von Stefan Grefig. Das Repertoire der 37 Musiker reicht von klassischer sinfonischer Musik bis zu zeitgenössischer Originalliteratur und von traditioneller Marschmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik.

Freiwillige Spenden kommen in diesem Jahr wieder der Ökumenischen Polizeiseelsorge in der Pfalz zu Gute. Die Polizeiseelsorge fördert damit Seminare und Angebote für Polizeibedienstete, sie hilft unverschuldet in Not geratenen Polizisten, ihren Angehörigen oder Hinterbliebenen.