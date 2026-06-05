Bei den rheinland-pfälzischen Titelkämpfen dominierte die Schwimmerin der Aquakids. Bei der DM In Düsseldorf warten auf Adeline Pierre-Louis die nächsten Herausforderungen.

In Düsseldorf finden an diesem Wochenende die deutschen Meisterschaften im Mehrkampf statt. Als Mitfavoritin geht die frischgebackene süddeutsche Freistil-Meisterin Adeline Pierre-Louis (Oberstaufenbach) von den Aquakids an den Start.

Die elfjährige Adeline Pierre-Louis, Schülerin des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl, hat die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften nach Belieben dominiert. Mit ihren Ergebnissen hat sie sich nun auch in den nationalen Bestenlisten positioniert. Seit März führt sie deutschlandweit die Rangliste ihres Jahrgangs an. Kein Wunder also, dass Adeline Pierre-Louis, die davon träumt, eines Tages an den Olympischen Jugendspielen teilzunehmen, im Vorfeld der deutschen Mehrkampf-Meisterschaften hoch gehandelt wird.

Mit Mirko Obdavorich wird eigens ein Trainer der Aquakids die junge Ausnahmeschwimmerin nach Düsseldorf begleiten. „Addy“ wird im Rheinbad insgesamt sieben Starts absolvieren: 400 Meter Freistil (Meldezeit: 5:11,08 Minuten), 25 Meter S-Beine Bauchlage (0:17,19), 25 Meter S-Beine Rückenlage (0:17,19), 50 Meter Kraul (0:47,57), 100 Meter Kraul (1:06,29), 200 Meter Kraul (2:27,45) und 200 Meter Lagen – K-Mehrkampf (2:52,69).