Bei der Ausgabe der Abiturzeugnisse am Albert-Schweitzer-Gymnasium wird Hygiene und Sicherheit für Schüler und Lehrer großgeschrieben. Wenn die 81 Abiturienten am Donnerstag, 14 Uhr, gruppenweise in der Aula ihre Zeugnisse der Hochschulreife entgegennehmen, können sie das mit einem sicheren Gefühl tun. Schulleitung, Elternbeirat und das Hygieneteam der Schule hatten die Idee, alle Abiturienten vor der Zeugnisübergabe auf das Coronavirus zu testen. Mit Unterstützung von Eltern und drei Apothekern aus der Elternschaft wurde dazu in der Turnhalle kurzfristig ein Testzentrum errichtet, berichtet Schulleiterin Eva Wenzel-Staudt. Am Mittwochnachmittag stellten sich die ersten Abiturienten einem Schnelltest. Eine zweite Gruppe soll am Donnerstag getestet werden. „Große Reden wird es nicht geben. Wir lassen es bei einer kurzen Begrüßung, der die Übergabe der Abiturzeugnisse folgt“, so Eva Wenzel-Staudt. „Wenn möglich, holen wir alles im Sommer auf dem Schulhof nach“, hofft die Schulleiterin auf bessere Zeiten.