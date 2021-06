Der Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) ist zurück im Wettkampf. Nach Monaten ohne Wettbewerbe und lange Zeit sogar ganz ohne Wasser ging es in Luxemburg beim „CIJ Meet Lux“ endlich wieder um Zeiten und um den Vergleich mit der Konkurrenz.

KSK-Cheftrainerin Bianca Mara Stief sah ihre Schwimmer voller Motivation vor dem Start und mit zahlreichen Bestleistungen aus dem Wasser steigen. Neun Rekorde stellte alleine die 18-jährige Abigail Furqueron auf. Über die 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Brust und über die 50 Meter und 100 Meter Schmetterling überzeugte sie mit neuen Vereinsjahrgangsrekorden und stellte gleich auch noch neue Vereinsrekorde auf. Auch ihr elfjähriger Bruder Jacob stieg mit zwei Vereinsjahrgangsrekorden über 50 Meter und 100 Meter Schmetterling aus der Bahn. Tyler Peng, ein weiterer Schmetterlingsschwimmer, stellte über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter jeweils einen neuen Vereinsjahrgangsrekord auf und schwamm neue Vereinsrekorde über 100 und 200 Meter. Als einziger Brustschwimmer ging Phillip Osadsky (15 Jahre) an den Start. Mit zwei neuen Vereinsjahrgangsrekorden (50 und 100 Meter) beendete er den Wettbewerb. Leon Pierre Louis schwamm einen neuen 100-Meter-Rekord im Schmetterlingsschwimmen und über 50 Meter Freistil Vereinsjahrgangsrekord.

Kadernormen bestätigt

Alle fünf Schwimmer bestätigten zudem die Kadernormen des Südwestdeutschen Schwimmverbandes. In Luxemburg gingen für den KSK auch Eliza Furqueron (2007), Viktor Osadsky (2007), Alaina Allbaugh Heinz (2007) und Luke Olson (2005) auf die Wettkampfbahnen. Für Olson war es nicht nur der erste Wettkampf als Starter für den KSK, es war auch sein erster Start für eine deutsche Mannschaft.

Leon Wilke (2002), der als Schwimmer und Trainer dabei war, fährt am kommenden Wochenende mit Lukas Vollrath und Dennis Wunder zu den deutschen Freiwasser-Meisterschaften in Münster. Am Samstag geht es für die drei KSK-Schwimmer dann auf die Fünf-Kilometer-Strecke.