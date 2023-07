Ab Freitag wird die Fahrbahndecke auf der Autobahn A6 zwischen den beiden Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern Ost – in Fahrtrichtung Saarbrücken – erneuert. Deshalb wird der Verkehr umgeleitet und fließt bis voraussichtlich Ende des Jahres komplett auf den beiden Fahrspuren in Richtung Mannheim, in zwei verengten Spuren in Richtung Vorderpfalz und in zwei verengten Spuren in Richtung Saarland. Das teilte die für Bauarbeiten auf der Autobahn zuständige Autobahn-Gesellschaft des Bundes mit. Seit März 2022 laufen umfangreiche Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn. Im Mai wurde der erste Abschnitt fertig gestellt, seit Mitte Juni laufen zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern-Ost in Fahrtrichtung Saarbrücken die Vorarbeiten für den zweiten Bauabschnitt. Dieser kann nun laut Autobahn-Gesellschaft knapp zwei Wochen früher als geplant beginnen. Auf etwa drei Kilometern werden laut Autobahn-Gesellschaft rund 40.000 Quadratmeter Fahrbahn in Richtung Saarbrücken grundlegend erneuert.