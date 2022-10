Die für Freitag, 21. Oktober, angekündigte Sanierung eines Teilabschnitts der A63 zwischen der Anschlussstelle (AS) Sembach und dem Autobahndreieck (AD) Kaiserslautern in Fahrtrichtung Kaiserslautern/ Saarbrücken wird erneut verschoben. Dies teilt die Autobahn GmbH mit.

Ursprünglich sollten die Arbeiten am 14. Oktober beginnen, wurden jedoch mit Blick auf die ungünstigen Wetterverhältnisse um eine Woche geschoben. Nun ist auch der geplante Beginn der Maßnahmen am 21. Oktober wegen des Wetters abgesagt. Wann die geplanten Arbeiten stattdessen beginnen können, steht laut Autobahn GmbH noch nicht fest. Der neue Termin soll noch bekannt gegeben werden.

Vollsperrung unumgänglich

Während der Arbeiten an der neuen Asphaltdecke werde der Streckenabschnitt zwischen der AS Sembach und dem AD Kaiserslautern in Fahrtrichtung Kaiserslautern/Saarbrücken für den Verkehr voll gesperrt. Zuerst soll ein Teil des Asphaltbelags abgefräst werden, danach eine neue Asphaltbinderschicht und eine Asphaltdecke eingebaut werden. Im Anschluss werden die Fahrbahnen markiert. Da sich die Maßnahmen auf beide Fahrstreifen erstrecken, sei eine Vollsperrung nicht zu umgehen, so die Autobahn GmbH. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung, von Kaiserslautern kommend in Richtung Mainz, sei von der Sperrung nicht betroffen.

Umleitung über Mehlingen geplant

Während der Bauarbeiten soll der Verkehr in Richtung Kaiserslautern/Saarbrücken über die U48 ab der AS Sembach über Mehlingen mit dem Ziel AS Kaiserlsautern-Centrum geleitet werden.