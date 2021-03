Die A63 wird zwischen den Anschlussstellen (AS) Winnweiler und Sembach von Samstag, 20. März, 4 Uhr, bis Sonntag, 21. März, gegen 16 Uhr, gesperrt, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Grund sind Asphaltarbeiten. Die ausgeschilderte Umleitung U46 leitet den Verkehr an der AS Winnweiler ab auf die L401. Von dort wird der Verkehr in Richtung Kaiserslautern zur AS Sembach geführt.