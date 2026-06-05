Die Dreikämpfer des 1. FC Kaiserslautern gratulieren zum Stadtjubiläum mit einer großen Gruppenausfahrt durch die „alte Welt“.

Ein sportlicher Glückwunsch auf zwei Rädern: Zum 750-jährigen Stadtjubiläum hat die Triathlonabteilung des 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Samstag ein besonderes Event auf die Beine gestellt. 75,0 Kilometer für 750 Jahre Stadtrechte – unter diesem sportlichen Vorzeichen gingen insgesamt mehr als 50 Radbegeisterte auf Tour.

Für ambitionierte Athleten und Hobbysportler

Um der bunten Mischung aus ambitionierten Athleten, Ausdauerspezialisten und Hobbysportlern gerecht zu werden, wurden die Teilnehmer vor dem Start am Samstagmorgen in vier Tempogruppen aufgeteilt. So konnte jeder das passende Tempo finden, um die landschaftlich reizvolle, aber auch hügelige Strecke durch die „alte Welt“ zu meistern. Am Ende rollten die Fahrer aller drei Gruppen pannenfrei und bestens gelaunt wieder in die Barbarossastadt ein.

Dass bei der Jubiläumstour keineswegs nur Vereinsmitglieder in die Pedale traten, war Programm. Die mittlerweile mehr als 220 Mitglieder starke Triathlonabteilung des 1. FC Kaiserslautern setzt bewusst auf Offenheit und lud alle interessierten Radsportler zum Mitfahren ein. So bot die Ausfahrt abseits des regulären Wettkampfbetriebs eine perfekte Gelegenheit, um über Vereinsgrenzen hinweg gemeinsam Kilometer zu sammeln und die Leidenschaft für den Ausdauersport zu teilen.