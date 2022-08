400.000 Euro aus Bundesmitteln fließen in die Westpfalz, um Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule für den Mint-Bereich zu interessieren.

Bei der Feier seines zehnjährigen Bestehens hatte der Verein Zukunftsregion Westpfalz (ZRW) noch betont, dass die Mint-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit bleiben soll. Denn in der Westpfalz gebe es zahlreiche Arbeitsstellen in den Bereichen Maschinenbau, IT und bei Autozulieferern, wie Vereinsgeschäftsführer Hans-Günther Clev betonte. Im vergangenen Jahr hatte sich ein Konsortium um eine Förderung beim Bundesministerium für Bildung und Forschung beworben und sich gegen 100 Mitbewerber durchgesetzt. Bei den fünf Kernpartnern ZRW, TU und Hochschule Kaiserslautern, IB Südwest und Dynamikum Pirmasens sind Förderbescheide über insgesamt rund 400.000 Euro eingegangen. Ziel ist der Aufbau eines Jahresprogramms der außerschulischen Mint-Bildung, aus dem Kinder und Jugendliche Angebote auswählen können. In Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens, den drei größten Städten der Region, sollen Mint-Erlebnisorte entstehen.