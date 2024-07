Ein Reisender hat der Bundespolizei am Dienstagabend eine „zugedröhnte“, hilflose Person im Regionalexpress von Mannheim in Richtung Kaiserslautern gemeldet. Als der Zug den Bahnhof in Kaiserslautern erreicht hatte, hatte der Mann laut Mitteilung der Polizei den Kopf auf einen Tisch gelegt und reagierte nicht auf die Ansprache der Polizisten. Als die Beamten ihn wachrüttelten, reagierte er aggressiv und versuchte, die Polizisten zu schlagen. Die Beamten fixierten den Mann, der sich weiterhin beherzt wehrte.

Folge: Die Beamten trugen den 36-Jährigen aus dem Zug bis zur Dienststelle. Dort beleidigte und bespuckte er die Beamten. Eine Überprüfung ergab, dass der 36-Jährige bereits vielfach polizeilich auffällig geworden war. Kürzlich ist der Mann zudem aus der Haft entlassen worden. Auf richterliche Anordnung und in Folge einer Blutentnahme wurde der 36-Jährige für eine Nacht in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.