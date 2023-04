Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So nah waren die Teufelskerle Süd ihrem FCK schon lange nicht mehr, und doch wird’s wieder nichts mit Anfeuern auf der Tribüne, Fahnen schwenken und Schals hochhalten: Der FCK spielt in München ein Geisterspiel gegen Türkgücü und seine Fans aus der bayrischen Landeshauptstadt sitzen 3,2 Kilometer Luftlinie entfernt im Stadion an der Schleißheimer Straße und verfolgen ihren FCK auf dem Bildschirm.

Das „Stadion“ ist die Fußballkneipe, in der sich die Teufelskerle regelmäßig treffen, fachsimpeln, ihre Mannschaft anfeuern und über die Pfalz