Bei FCK-Heimspielen sind mehrere Hundert Polizeibeamte in der Stadt unterwegs. Die RHEINPFALZ hat den Einsatz am Samstag begleitet – vom Morgen in der Lagezentrale über die Befehlsstelle im Stadion zur Halbzeit bis aufs Dach des Präsidiums am Nachmittag.

Samstag, 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock, 9 Uhr. Der Arbeitstag für die Polizeiführung beginnt in der Lagezentrale mit der Einsatzbesprechung. Noch ohne den Pressevertreter. Wie