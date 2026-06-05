Am Samstag spielen die Ü32-Kreispokalsieger ihre Südwestmeisterschaft aus. Gespielt wird ab 11 Uhr auf dem Gelände des SV Rodenbach.

Die Meisterschaften des jüngsten AH-Jahrgangs versprechen neben spielerischer Klasse auch jede Menge Tempo, Athletik und Spannung. Denn auch bei den „alten Herren“ ist der Ehrgeiz ungebrochen, sich für die Regionalmeisterschaft und bestenfalls für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Zuletzt ist dies dem SV Enkenbach gelungen.

Und ausgerechnet die Enkenbacher sind es auch, die nach dem Ü40-Turnier am letzten Wochenende in Siegelbach den Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg auch bei der Ü32 vertreten werden. Der SVE, der sich im Kreispokal-Finale souverän mit 6:0 gegen den FC Eiche Sippersfeld durchgesetzt hatte, trifft am Samstag in seiner Vierergruppe auf den TuS Frankweiler-Gleisweiler, den VfB Bodenheim und den ASV Maxdorf.

Der Vertreter des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern, die SG ESP/SV Rodenbach, misst sich in seiner Gruppe mit der SG Brücken/Trauntal, der SG Petersberg/Fehrbach und dem SV Gimbsheim. Der Kreispokalsieger SG Hefersweiler/Niederkirchen wird am Samstag nicht an der Südwestmeisterschaft teilnehmen.