Die Freiwillige Feuerwehr Altleiningen bekommt zwei neue Fahrzeuge. Gesamtinvestition: rund eine Million Euro. Derzeit ist bei der Wehr noch ein Tanklöschwagen aus dem Jahr 1998 im Einsatz. Es gehört damit zu den ältesten Fahrzeugen im Fuhrpark der Verbandsgemeinde Leiningerland. Der mit modernster Technik ausgestattete Ersatz dafür soll einen mindestens 3000 Liter fassenden Wassertank haben und wird sich ausdrücklich für die Brandbekämpfung in trockenen Gebieten und im Wald eignen. Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Ziegler aus Mühlau zum Betrag von 524.389 Euro abgegeben. Laut Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) ist dafür vom Land „irgendwann“ eine Pauschalförderung von 78.000 Euro zu erwarten. Allerdings sei er froh über die Gestattung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns. Mit anderen Worten: Die Beschaffung kann bereits vor der Genehmigung der Zuwendung erfolgen. Jörg Jokisch (SPD) wollte wissen, weshalb man nicht einem der beiden Unternehmen den Zuschlag erteilen wolle, die günstigere Offerten eingereicht hätten. Das habe mit Qualitätskriterien zu tun, die bei der Entscheidung neben dem Preis auch eine große Rolle spielen, wurde unter anderem vom stellvertretenden VG-Wehrleiter Jochen Lander erläutert. Beim zweiten Wagen, einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, erhält der günstigste Bieter den Auftrag zur Lieferung: die Albert Ziegler GmbH aus Giengen für 454.800 Euro. Als Förderung stehen 84.000 Euro in Aussicht. Das Auto hat unter anderem Geräte an Bord, die bei schweren Verkehrsunfällen benötigt werden. Beide Zuschläge wurden vom Verbandsgemeinderat bei dessen Sitzung am Donnerstagabend einstimmig erteilt.