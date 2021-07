Die Verbandsgemeinde Leiningerland hat bei einer Untersuchung festgestellt, dass Teile der Ortsgemeinde Carlsberg nicht ausreichend über Hydranten aus dem Trinkwassernetz mit Löschwasser versorgt sind. Daher sind zwei unterirdische Stahltanks mit einem Fassungsvermögen von 100 und 120 Kubikmeter installiert worden: in der Bergstraße auf dem gemeindeeigenen Gelände des TSV Carlsberg beim Wasserturm und im Kreuzweg auf dem Privatgrundstück des Marianum. Dass dem Bau- und Umweltausschuss bei seiner gemeinsamen Sitzung mit dem Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend im Bürgerhaus Hertlingshausen der Antrag auf Baugenehmigung vorgelegt wurde, nachdem die Behälter schon eingegraben waren, stieß einigen Mandatsträgern sauer auf. Valentin Hoffmann (SPD) kritisierte, dass die Verwaltung erst baut und dann fragt. Diese Unsitte greife allgemein um sich, „doch die Verbandsgemeinde sollte Vorbild sein“. Bürgermeister Werner Majunke (CDU) hielt dagegen: „Das hier ist eine dringliche Angelegenheit und nicht zu vergleichen beispielsweise mit dem Umbau einer Garage zur Ferienwohnung.“ Die Gremien gaben jeweils einstimmig die Empfehlung an den Rat, das gemeindliche Einvernehmen zu dem Antrag zu erteilen. Außerdem wurde einer Grunddienstbarkeit zugunsten der Verbandsgemeinde Leiningerland zugestimmt.