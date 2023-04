Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Ortsgemeinde Obrigheim fühlt sich von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land hinters Licht geführt. Nun überlegt sie, ob sie klagen soll. Denn schließlich hat sie jahrelang zu viel Geld überwiesen.

Man muss sich für diese Geschichte etwas in die Vergangenheit zurückversetzen, am Besten man startet im Jahr 2004. In jenem Jahr hat sich die Ortsgemeinde Obrigheim eine eigene