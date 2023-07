Jedes Kind im Alter zwischen sechs und elf Jahren, das in der Stadt Grünstadt oder der Verbandsgemeinde Leiningerland wohnt oder dort zur Schule geht, soll in diesem Sommer fünf Mal kostenlos das Cabriobad Leiningerland (Cabalela) besuchen können. Das hat der Förderverein Cabalela nach eigenen Angaben in seiner Vorstandssitzung Ende Juni beschlossen und die notwendigen Schritte in die Wege geleitet. Die fünf Freikarten im Wert von jeweils 4 Euro können demnach ab Donnerstag, 6. Juli, beim jeweils für den Wohnort des Kindes zuständigen Bürgerservice in den Rathäusern entweder der Stadtverwaltung Grünstadt (Kreuzerweg 2) oder der Verbandsgemeinde Leiningerland (Industriestraße 11) abgeholt werden.