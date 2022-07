Im Leiningerland wird eine neue Veranstaltungsreihe aus der Taufe gehoben: das Verbandsgemeinde-Fest. Es soll jährlich an wechselnden Orten über die Bühne gehen. Dabei soll auch ein neuer Ehrenamtspreis verliehen werden.

Die Ortsgemeinde Altleiningen sei für die Premiere des Verbandsgemeinde-Festes ganz pragmatisch ausgewählt worden, weil ihr Name mit „A“ beginnt, erläutert Cornelia Wetzel, die Tourismusbeauftragte der Verbandsgemeinde Leiningerland. „Über die Reihenfolge der kommenden Austragungsorte soll ein Losverfahren entscheiden“, sagt sie. Als Termin habe man sich mit dem Ortsbürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) sowie Vertretern örtlicher Institutionen auf den 10. September geeinigt, das ist der Vortag der Veranstaltung „Wandern und Genießen in Altleiningen und Höningen“, die in diesem Jahr wieder stattfindet.

In Zukunft soll das VG-Fest allerdings eher im Frühling begangen werden, „weil es im Herbst zu viele Kollisionen mit Weinfesten gibt“, wie Wetzel sagt. Man sei fürs erste Mal nur aufgrund der Pandemie auf den September ausgewichen. Ziel der Veranstaltung sei es, den örtlichen Vereinen und Organisationen als Teil der Verbandsgemeinde eine Plattform zu geben, um sich zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Alle Erlöse, etwa aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie Karten für Kleinkunst-Aufführungen, sollen direkt bei den jeweiligen Anbietern verbleiben.

Programm steht noch nicht

Wie das Programm letztendlich aussieht, müsse im Detail noch geklärt werden, erläutert die Touristikerin. Der Ablauf werde sich von Jahr zu Jahr entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten wandeln, da zum Beispiel nicht in jedem der 21 Dörfer der VG eine große Festhalle zur Verfügung stehe. Eines sei aber gesetzt: Als krönenden Abschluss werde es jedes Mal die Verleihung eines Ehrenamtspreises geben. „Im Frühjahr fand dafür eine Ausschreibung via Amtsblatt statt“, sagt Wetzel. Unter den vielen eingereichten Vorschlägen habe der Verbandsgemeinderat im März drei Personen ausgewählt, die die Auszeichnung erhalten sollen.

Die VG Leiningerland existiert seit 2018 und entstand durch ein Zusammengehen der VG Grünstadt-Land und der VG Hettenleidelheim.