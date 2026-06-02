Für den Ausbau von Wirtschaftswegen soll Bürgermeister Edwin Gaub (CDU) der Ortsgemeinde Tiefenthal nun Angebote einholen und den wirtschaftlichsten Anbieter auswählen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Laut Gaub geht es bei den Bauarbeiten insgesamt um drei Teilabschnitte, die zwischen Hettenleidelheim und Tiefenthal sowie zwischen Tiefenthal und Ebertsheim liegen. Für den Ausbau wurde bereits Ende 2025 ein Förderantrag gestellt, der von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bewilligt wurde. Dabei geht es um Fördermittel in Höhe von rund 656.500 Euro. Diese werden allerdings nur ausgezahlt, wenn die Bauleistungen spätestens bis zum 1. Juli ausgeschrieben werden. Deshalb beauftragte der Gemeinderat nun den Bürgermeister mit der Suche nach geeigneten Anbietern. Im diesjährigen Haushalt der Ortsgemeinde sind derzeit rund 1,27 Millionen Euro für das Projekt eingeplant. Mehrkosten in Höhe von etwa 120.000 Euro sollen im Haushalt 2027 berücksichtigt werden. Kredite sollen für die Finanzierung des Projekts nicht genutzt werden. Stattdessen ist geplant, dass Landwirte und Grundstückseigentümer, die die Wirtschaftswege nutzen, Beiträge zahlen.