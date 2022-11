Sieben Monate, nachdem die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat eine gemeinsame Sitzung beantragt hat, ist es nun endlich so weit: Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Leiningerland sowie des Stadtrats Grünstadt sprechen heute Abend über das Thema Radweg Leiningertal. Die öffentliche Sitzung findet um 18.30 Uhr in der Festhalle „Gut Heil“, Turnhallenstraße 2, in Hettenleidelheim statt. Die Planung und damit auch der Bau des Radwegs, der vom Grünstadter Bahnhof bis zum Rahnenhof in Hertlingshausen führen soll, hatten sich immer wieder verzögert und die Verbandsgemeinde musste letztlich noch einmal bei Null anfangen. Da in Grünstadt wohl keine neuen Wege gebaut und auch keine alten saniert werden müssen, steht die finanzielle Beteiligung der Stadt auf der Kippe.