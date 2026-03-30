Der Wertstoffhof am Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt bleibt von Mittwoch, 1. April, bis voraussichtlich Samstag, 2. Mai, geschlossen. Grund sind Bauarbeiten auf dem Gelände. Während der rund einmonatigen Schließung wird die etwa 5500 Quadratmeter große Fläche vor dem neuen Betriebsgebäude des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Landkreises ausgebaut. Dafür muss zuerst das Gelände profiliert, also geformt und auf die richtige Höhe gebracht, werden. Danach wird der Unterbau Schicht für Schicht mit Schotter eingebracht und verdichtet. Im Anschluss wird die Fläche asphaltiert und steht den Mitarbeitern des AWB dann als Parkplatz zur Verfügung. Außerdem dient die Fläche auch als Abstellraum für die 20 Sammelfahrzeuge des Betriebs. AWB-Werkleiter Klaus Pabst betont, dass diese Arbeiten nicht während des laufenden Betriebs gemacht werden können. Die übrigen Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Dürkheim stehen den Bürgern in diesem Zeitraum wie gewohnt zur Verfügung, heißt es in der Pressemeldung des Landkreises. Informationen zu den Öffnungszeiten sind im Internet abrufbar.