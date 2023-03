Die Stadt Grünstadt und die Verbandsgemeinde Leiningerland suchen Menschen, die dabei helfen wollen, Spenden für die Kinderkrebs-Forschung zu sammeln. Hintergrund ist, dass im Juli die Radler einer Benefiz-Radtour einen Stopp in Grünstadt einlegen. Die Fahrer der „Vor-Tour der Hoffnung“ sollen – so ist der Wunsch von Stadt und Verbandsgemeinde – Spendengelder aus dem Leiningerland entgegennehmen, die zuvor in der Region gesammelt worden sind. Im Vorfeld geht es nun laut Stadt darum, Kooperationspartner und Mitstreiter zu gewinnen, die bereit sind, mit Aktionen, Initiativen, Veranstaltungen oder Sammlungen für ein gutes Spendenergebnis zu sorgen. Zur Sache selbst: 120 Radler fahren vom 21. bis 23. Juli durch die Pfalz, am 22. Juli werden sie in Grünstadt erwartet. Das Weinfest, das an diesem Wochenende stattfindet, biete „die besten Voraussetzungen für einen würdigen Empfang“, findet Bürgermeister Klaus Wagner (CDU), der die Hoffnungsradler mit VG-Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) und der neuen Weingräfin Charlotte Schraut begrüßen will. Es ist etwas verwirrend, dass es sowohl eine „Tour der Hoffnung“ als auch eine „Vor-Tour der Hoffnung“ gibt. Im Prinzip wollen sie beide das Gleiche: Kinderkliniken, Elterninitiativen, Forschungsprojekte, Fördervereine und Stiftungen unterstützen, die sich dem Kampf gegen Kinderkrebs widmen.

Die bundesweite „Tour der Hoffnung“ findet seit 1983 statt. Sie ist eigenen Angaben zufolge die größte privat organisierte Benefiz-Radtour in Deutschland, bislang sind mehr als 38 Millionen Euro gesammelt worden, heißt es von den Organisatoren. Die Idee für eine rheinland-pfälzische „Vor-Tour der Hoffnung“, stammt von zwei Freunden von der Ahr, die 1996 nach Gießen fuhren, um einen „Startscheck“ für die „Tour der Hoffnung“ zu übergeben. Aus zwei Radlern sind um die 130 geworden – und bei der Vor-Tour wurden seitdem rund 6,5 Millionen Euro gesammelt. Wer Näheres erfahren will und wissen will, wie Vereine, Gruppen, Firmen und Initiativen das Ganze unterstützen können, ist für Mittwoch, 29. März, 18 Uhr, ins Weinstraßencenter in Grünstadt eingeladen. Stadt, Verbandsgemeinde und die Organisatoren der „Vor-Tour der Hoffnung“ informieren gemeinsam über die Aktion. Um vorherige Anmeldung wird gebeten, E-Mail sabine.sprinz@gruenstadt.de, Telefon 06359 805-220.