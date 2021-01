Im Seniorenheim Haus am Leininger Unterhof ist eine über 70-jährige Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim am Freitag mitgeteilt. Damit sind in dem Grünstadter Seniorenheim – in dem es bis Dezember keine Corona-Fälle gab – in den vergangenen Tagen und Wochen acht Menschen verstorben, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Insgesamt sind im Kreis Bad Dürkheim seit dem Frühjahr 71 Personen an oder mit einer Coronainfektion gestorben.

Corona-Fälle sinken leicht

Die Anzahl der Corona-Fälle in der Stadt Grünstadt und in den Verbandsgemeinde Leiningerland und Eisenberg ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken: 73 Menschen in der Verbandsgemeinde Leiningerland sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und beim Gesundheitsamt registriert. In Grünstadt gibt es nach gestriger Meldung des Gesundheitsamts 62 bekannte Corona-Fälle, in der Verbandsgemeinde Eisenberg 32.

Im Kreis Bad Dürkheim sind zuletzt 23 Neuinfektionen hinzugekommen, insgesamt sind 373 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Im Donnersbergkreis wurden nach Angaben der Kreisverwaltung 16 neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Es sind 177 Infektionsfälle bekannt, 34 Todesfälle sind im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion zu beklagen. 17 Patienten im Donnersbergkreis werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

Seit Ausbruch des Coronavirus sind im Kreis Bad Dürkheim 2524 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 2080 Personen sind wieder genesen. Im Donnersbergkreis liegt die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens bei 1309; 1098 Personen hiervon gelten als genesen.