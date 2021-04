Unter dem Motto „Testen für alle“ bieten die Verbandsgemeinde Leiningerland und die Stadt Grünstadt den Menschen weitere Antigen-Schnelltests an.

Dies geschieht in Kooperation mit Andreas Blatner und seinem Corona-Mobil. Das Angebot annehmen darf nur, wer keinerlei Krankheitssymptome hat. Bei Erkältungsanzeichen sollte Kontakt mit dem Hausarzt aufgenommen werden. Alternativ kann man den Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 anrufen. Ansonsten darf jeder Bürger einmal wöchentlich kostenlos teilnehmen, selbst wenn er weder in der jeweiligen Ortsgemeinde noch innerhalb der Verbandsgemeinde wohnt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Allerdings muss ein Ausweisdokument vorgelegt werden. Auch sind die AHA-Regeln an den Teststationen einzuhalten. Das Ergebnis des Abstriches liegt in 10 bis 15 Minuten vor und es wird darüber eine Bescheinigung ausgehändigt. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wird dem Gesundheitsamt gemeldet und hat sich umgehend in Quarantäne zu begeben.

Hier eine Übersicht:

Grünstadt: Luitpoldplatz, Samstag, 1. Mai, 9 bis 11 Uhr;

Altleiningen:Bahnhofplatz, samstags, 8. und 22. Mai, 13 bis 16 Uhr;

Bockenheim: Festplatz, montags, 26. April, sowie 3., 10., 17. und 31. Mai, jeweils 14 bis 18 Uhr;

Carlsberg: Bürgerhaus Hertlingshausen, dienstags, 4., 11., 18. und 25. Mai, 16.30 bis 18.30 Uhr; donnerstags, 6., 20. und 27. Mai, 16.30 bis 18.30 Uhr;

Dirmstein: Edeka-Markt, dienstags, 4., 11., 18. und 25. Mai, jeweils 9 bis 12 Uhr; donnerstags, 6., 20. und 27. Mai, 15 bis 18 Uhr; samstags, 8., 15., 22. und 29. Mai, 17 bis 20 Uhr;

Ebertsheim:Parkplatz an der Schule, samstags, 8. und 22. Mai, 9 bis 12 Uhr;

Gerolsheim: Dorfgemeinschaftshaus,freitags, 7., 14., 21. und 28. Mai, 14 bis 18 Uhr;

Hettenleidelheim: Festhalle Gut Heil, samstags, 15. und 29. Mai, 9 bis 12 Uhr;

Kirchheim: Stern-Apotheke, mittwochs, 28. April, sowie 5., 12., 19. und 26. Mai, jeweils 14 bis 18 Uhr;

Kleinkarlbach: Dorfgemeinschaftshaus, samstags, 15. und 29. Mai, 13 bis 16 Uhr;

Obrigheim: Kindergarten, dienstags, 4., 11., 18. und 25. Mai, 14 bis 18 Uhr.