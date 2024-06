Weil am Montag die Auszählung der Kommunalwahl-Stimmen weitergeht, bleiben die Verwaltungen in der Region geschlossen. Für die Verbandsgemeinde Leiningerland geht es um die beiden Verwaltungsstandorte in Grünstadt und Hettenleidelheim, für die Stadt Grünstadt ums Rathaus im Kreuzerweg sowie ums Wohnungsamt im Weinstraßen-Center. Das Grünstadter Standesamt bleibt telefonisch unter 06359 805205 erreichbar. Am Dienstag sind die Verwaltungen wieder geöffnet.