Was jemand in einer ihrer öffentlichen Toiletten angestellt hat, bescherte der Gemeinde Bockenheim nun sogar einen mahnenden Brief vom Gesundheitsamt.

„Es war irgend so eine kleine Wutz drin und hat alles versaut“: So fasst die Beigeordnete Gabriele Martin (SPD) zusammen, was einer Bockenheimer Friedhofstoilette widerfahren ist. Der Kommunalpolitikerin zufolge kam es in der Anlage am südlichen Ortsrand bereits mehrfach zu derartigen Vorfällen. Also sei sie auch selbst schon mit Putzhandschuhen im Gepäck losgezogen, um Verschmutzungen zu beseitigen. Martin spricht von Anhaftungen aus Exkrementen und Erbrochenem, die vor allem außerhalb der Toilettenschlüssel zurückgeblieben waren. Die Lage der Hinterlassenschaften lässt die Sozialdemokratin davon ausgehen, dass die Besudelung nicht auf die Nöte einer Person mit Magen-Darm-Infekt zurückzuführen ist. Mittlerweile hat sich offenbar auch jemand beim Gesundheitsamt in Neustadt über die Zustände beschwert, die Ortsgemeinde hat daher von der Behörde einen mahnenden Brief bekommen. Konsequenz: Nun wird die Toilette noch einmal gründlich gereinigt und desinfiziert. Außerdem bleiben die Bedürfnisanstalten auf beiden Bockenheimer Friedhöfen vorerst verschlossen, nur zu Beerdigungen werden sie geöffnet.