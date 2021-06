Starkregen hat am Freitag den Keller eines neuen Hauses in der Straße Am Mittelhof überflutet. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland auf Nachfrage mitteilte, ging um 22.22 Uhr ein Notruf ein. „Das Wasser hatte ein Fenster eingedrückt und bedeckte den Kellerboden etwa fünf Zentimeter hoch“, so der stellvertretende Wehrleiter Jochen Lander. Mit Tauchpumpe und Wassersauger wurde das Untergeschoss trocken gelegt. „Wir haben auch das Fenster mit Bausprießen und Hölzern abgedichtet“, berichtete Lander über den rund zweistündigen Einsatz, bei dem 15 Kameraden vor Ort waren.