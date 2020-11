4559 Euro – der höchste Betrag, den die Altleininger Waldhexen seit ihrer Gründung 1998 jemals an einem Schmutzigen Donnerstag einsammeln konnten – sind jetzt gut investiert worden. Gekauft hat die rund 30-köpfige Gruppe einen Defibrillator für 1366 Euro, der in der Gemeindehalle aufgehängt werden soll, und 27 neue Schilder für den Waldlehrpfad, darunter sieben größere Informationstafeln. Bürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) dankte den Hexen für ihr großes Engagement und ihre tollen Ideen für den Einsatz des Geldes. Er kündigte – für die Zeit nach der Pandemie – eine Einweisung in den Gebrauch des Defis durch den Lieferanten an. Beigeordneter Frank Dennhardt (WG Dennhardt) berichtete bei der Spendenübergabe, dass Robert Hatzenbühler sich künftig um die Pflege des 1981 von der damaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim angelegten Waldlehrpfads kümmern wird. Der Zimmerermeister tritt damit die Nachfolge von Kurt Jotter an, der in diesem Jahr verstorben ist.